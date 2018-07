Marchionne, i funerali si terranno in forma privata

L'ultimo saluto a Sergio Marchionne si terrà in forma strettamente privata. Non sono dunque previsti funerali pubblici per l'ex amministratore delegato di Fca. Le esequie saranno celebrate presumibilmente in Svizzera. Le aziende del gruppo Agnelli (Exor, Fca, Cnh, Ferrari e Juventus) ricorderanno Marchionne in due cerimonie che si terranno, in momenti diversi, a Torino e ad Auburn Hills, sede del gruppo Chrysler negli Stati Uniti.