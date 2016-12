24 agosto 2016 10:50 Terremoto in Centro Italia, il racconto dei testimoni: "La fuga in strada mentre tutto tremava" Nei luoghi colpiti dal sismi si è vissuta una notte allʼaperto, con il terrore di nuove scosse

Sono i racconti di una notte di terrore quelli di chi ha vissuto il terribile terremoto che ha sconvolto il Centro Italia. ''Abbiamo sentito un boato, poi una scossa lunghissima che ci ha buttato dal letto" racconta il corrispondente dell'Ansa, Giuseppe Ercoli. "Mi sono ritrovato le pareti di alcune stanze attraversate da crepe, ho preso mia moglie e mia figlia e siamo scappati in strada''. E come lui centinaia, in molti Comuni.

''Non c'era energia elettrica, si sentivano ambulanze sfrecciare a tutta velocità, ed era impossibile mettersi in contatto telefonico: tutte le linee sono rimaste a lungo intasate'' prosegue nel racconto. Ma il peggio doveva ancora venire, con "la seconda forte scossa''. E le prime notizie su crolli, morti e feriti ad Arquata del Tronto e Pescara del Tronto. Il terremoto, avvertito distintamente in tutte le Marche, ha fatto danni anche a Macerata e in provincia, a Gualdo, Castel Sant'Angelo sul Nera, Mogliano.



"Mi sono svegliata di soprassalto - racconta al telefono un'anziana maceratese di 83 anni -, ho sentito degli oggetti cadere in cucina e ora mi trovo qui, in auto, con una vicina: credo che la mia casa sia inagibile. E' uno edificio degli anni 70, ma si è riempito di crepe. Ho provato a chiamare i vigili del fuoco ma non ci sono riuscita, erano tutti occupati".



Grida di aiuto da sotto le macerie - Ma non ci sono solo i drammi di chi ha vissuto il terrore ma è riuscito a fuggire dalle proprie abitazioni. "Si sentivano voci da sotto le macerie che gridavano: 'aiutateci, aiutateci'. Mio padre e mia madre sono feriti, ma vivi" racconta una giovane donna nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli Piceno. "Ero a Pagliare e dopo la scossa mi sono precipitata a Pescara del Tronto dove vivono i miei. Alcuni amici ci hanno aiutato ad estrarli - racconta in lacrime -: mia madre ha un braccio rotto e una lesione alla testa per fortuna non grave. A Pescara del Tronto è un macello. Sono morte almeno tre persone, un bambino l'ho visto passare davanti a me portato a braccia dallo zio che chiedeva disperatamente aiuto. Tantissimi i crolli".



Testimone da Norcia: "Ancora boati" - La notte è finita ma non la paura. "Ancora boati e qualche sussulto. C'è ancora tanta gente in strada" racconta Chiara, romana in vacanza a Norcia. Il Paese umbro ha retto meglio di altri grazie all'esperienza passata. "Dopo i terremoti del '79 e del' 97 - spiega - le case sono state ristrutturate e sono tutte antisismiche, ecco perché qui stanotte non si è consumato il dramma".

Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 1 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 2 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 3 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 4 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 5 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 6 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 7 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 8 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 9 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 10 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 11 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 12 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 13 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 14 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 15 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 16 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 17 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 18 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 19 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 20 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 21 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 22 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 23 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 24 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 25 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 26 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 27 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 28 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 29 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 30 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 31 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 32 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 33 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 34 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 35 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 36 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 37 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 38 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 39 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 40 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 41 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 42 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 43 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 44 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 45 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 46 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 47 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 48 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 49 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 50 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 51 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 52 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 53 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 54 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 55 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 56 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 57 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 58 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 59 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 60 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 61 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 62 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 63 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 64 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 65 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 66 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 67 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 68 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 69 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 70 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 71 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 72 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 73 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 74 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 75 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 76 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 77 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 78 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 79 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione 80 di 80 Ansa Ansa Terremoto nel Centro Italia, le immagini della devastazione leggi dopo slideshow ingrandisci