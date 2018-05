Roma, la famiglia di Pamela ai funerali: "Contro la barbarie vogliamo giustizia"

"Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa a coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley , trovi giustizia". Lo ha detto Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia, davanti alla chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma durante i funerali della giovane assassinata a Macerata. "Questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie ", ha aggiunto.

Pamela Mastropietro, a tre mesi dallʼomicidio il funerale della ragazza Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Diversi amici e parenti della giovane giunte sul posto per tributarle l'ultimo saluto. Prima dell'arrivo della bara bianca in chiesa, la mamma Alessandra ha seguito il carro funebre con un mazzo di rose rosse. All'esterno della parrocchia esposto uno striscione rosa con su scritto "Infinitamente... manchi ma ci sei!". Sia Macerata che la Capitale hanno proclamato il lutto cittadino.



L'allestimento della camera ardente ha suscitato grande commozione generale, con persone con indosso magliette con una foto di Pamela, un cuore e la scritta "da qui nessuno potrà mai portarti via", foto della ragazza sorridente, libri delle dediche, palloncini bianchi e fiori.



Davanti all'altare della chiesa, la bara bianca della ragazza con sopra un grande cuscino di rose rosse di "mamma e papà". Tra le numerose corone di fiori, figurano anche quelle del sindaco di Roma Virginia Raggi, della nonna Giovanna, dei professori e di Luca Traini, l'uomo che per "vendicare" la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti di colore.