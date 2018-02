Ragazza uccisa nel Maceratese, in casa fermato trovati abiti vittima

Nuove prove incastrerebbero Oseghale Innocent, il nigeriano di 29 anni fermato per la morte di Pamela Mastropietro , la 18enne scomparsa da una comunità di recupero nel Maceratese e il cui cadavere smembrato è stato ritrovato in due valigie. A casa dell'uomo, che nega ogni responsabilità, sono stati trovati i vestiti della vittima sporchi di sangue e uno scontrino di una farmacia, poco distante da dove la ragazza aveva acquistato una siringa.

Dopo il ritrovamento delle due valigie con il cadavere smembrato della giovane, i carabinieri hanno visionato i tutti i filmati delle telecamere di sicurezza di Macerata che avrebbero potuto riprendere le ultime ore di vita della ragazza: dopo averla individuata, le sue tracce si perdevano davanti all'abitazione del 29enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine per via dei suoi precedenti per stupefacenti.



Subito l'uomo è stato perquisito, ed è stata disposta anche una perquisizione a casa sua: all'interno dell'appartamento i militari hanno trovato i vestiti della vittima sporchi di sangue e altre tracce ematiche, oltre allo scontrino di una farmacia poco distante dove pamela Mastropietro aveva acquistato una siringa prima di scomparire. Proprio nell'appartamento, secondo gli investigatori, la ragazza sarebbe stata uccisa e sezionata, e il suo corpo nascosto nelle valigie. Un testimone ha infatti confermato ai carabinieri di aver visto, la sera del 30 gennaio, Oseghale trasportare due valigie nei pressi del luogo dove il mattino successivo è stato ritrovato il cadavere fatto a pezzi.