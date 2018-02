Omicidio Pamela, spunta un quarto indagato: è un altro nigeriano

Pamela, sopralluogo Ris nella casa degli orrori Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al nuovo sopralluogo nell'abitazione, a Macerata, partecipano, oltre agli investigatori, i legali dei tre fermati (Innocent Oseghale, Desmond Lucky, Lucky Awelima), e i loro consulenti. A tutti quanti la Procura contesta le accuse di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere, e spaccio di stupefacenti.



Martedì udienza di convalida per Lucky e Awelima - Durante la convalida dell'arresto di Oseghale, il gip aveva escluso l'accusa di omicidio. Per gli altri due, Lucky e Awelima, l'udienza di convalida è prevista per martedì alle 14 nel carcere di Montacuto ad Ancona.



Si indaga su messaggi e impronte e altri rilievi sul corpo - L'inchiesta si sposta sempre più sul fronte tecnico e di laboratorio: si cercano contatti, messaggi e impronte per escludere che i tre abbiano avuto altri complici. E ulteriori accertamenti verranno svolti dagli uomini del Ris anche sul corpo della vittima: dall'autopsia sono emerse ferite al fegato e alla testa, compatibili con l'accusa di omicidio, ma non è stato possibile definire le responsabilità di ognuno dei tre fermati, né accertare se Pamela sia stata violentata prima di essere uccisa, o se abbia assunto dosi di droga tali da provocare una overdose. Per avere certezza degli stupefacenti assunti dalla vittima bisognerà attendere i risultati delle analisi tossicologiche che arriveranno nei prossimi giorni.



Rilievi anche sull'auto del tassista camerunense - Sempre martedì verranno effettuati anche una serie di rilievi sull'auto del tassista camerunense che per primo denunciò Oseghale. Nel suo taxi era salito il nigeriano con i due trolley che contenevano il corpo dilaniato della vittima per allontanarsi da Macerata e liberarsene. Dopo il ritrovamento del cadavere, il tassista, che conosceva Oseghale, si presentò dagli inquirenti per denunciarlo.