Macerata, sparò a sei immigrati: "Traini era in grado di intendere e volere"

Quando venne fermato perché ritenuto il responsabile della sparatoria nei confronti dei sei uomini di colore, Traini disse di aver agito per vendicare Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e smembrata a Macerata, e di voler quindi punire gli spacciatori della zona colpevoli, secondo il 29enne, di aver venduto l'eroina alla ragazza. "Non è colpa mia se a Macerata tutti gli spacciatori sono neri", si difese in un primo momento. Dalle indagini emerse poi che l'uomo era legato ad ambienti di estrema destra e collezionava in casa cimili dell'epoca fascista.



L'obiettivo dell'avvocato Giancarlo Giulianelli, difensore di Traini, è ora dimostrare la semi-infermità mentale del suo assistito, così da ottenere una riduzione della pena in fase processuale. "Durante questo periodo gli sono stati dati farmaci per stabilizzare l'umore ed è stato sottoposto a sedute per attenuare i tratti della personalità borderline", ha spiegato a Repubblica.