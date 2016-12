La mamma di Ismaele: "Non è l'ora del perdono, adesso chiedo giustizia"

Subito dopo la notizia della confessione dell'omicida e della sua richiesta di perdono la mamma del ragazzo esce dal silenzio in cui si era chiusa dopo la tragedia e dice che non crede alla buona fede di Igli Meta, fermato con l'amico Marjo Mema. "Ma come si fa a dire che la situazione gli è scappata di mano? - dice -. Tutte le prove raccolte fanno pensare a un delitto premeditato. Per un motivo assurdo, poi. Non è l'ora del perdono. E' l'ora di chiedere una pena certa".



Ismaele viveva con la mamma Debora, con il compagno Michele e con la sorellina di quattro anni, che ancora non sa cosa è successo. "Glielo dicevo di stare attento alle amicizie - continua Debora -. Lui si fidava di tutti, era gentile, disponibile. Fiducioso". Troppo. "Che brutta fine hanno fatto i suoi sogni. Mio figlio mi aveva detto che da settembre si sarebbe messo a studiare sodo: voleva diventare chef, o carabiniere. Gli piacevano tutte e due le cose. Aveva una ragazza, Giulia, che ci voleva presentare. 'Ti piacerà mamma', mi aveva detto, 'anche lei vuole che io smetta di fumare'".



E ancora, la mamma ricorda la passione con cui frequentava l'Istituto alberghiero, la sua esperienza di lavoro in un bar vicino a casa. "Il titolare mi aveva fatto i complimenti per la puntualità e la precisione di Ismaele. Ma adesso per lui è tutto finito".