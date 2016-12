Ismaele, suicida lo zio del complice La mamma a Tgcom24: lui non c'entra

Un dramma nel dramma. Lo zio di Marjo Mema, il complice di Igli Meta nel delitto di Ismaele Lulli, si è tolto la vita in Albania "per la vergogna di quanto accaduto a Mario". Lo rivela all'inviato di Tgcom24 /NewsMediaset Enrico Fedocci la mamma del ragazzo, Vera Mema. "Mario è un bravo ragazzo - dice - e questo cose non si fanno. Mio fratello si è ammazzato da solo, oggi". A trovarlo impiccato il figlio di 12 anni.