Ismaele, l'sms-trappola inviato dal telefono di Ambera: voglio incontrarti

Quell'sms che ha portato Ismaele Lulli a incontrare il suo assassino non è stato inviato dal telefono del presunto killer, Igli Meta , bensì da quello della ragazza contesa , la 19enne Ambera Saliji detta Ambra, come anticipato dall'inviato di Tgcom24/NewsMediaset Enrico Fedocci. Secondo l'avvocato Salvatore Asole il messaggio con scritto "Vieni, voglio incontrarti" lo ha scritto Ambra su richiesta di Igli. A quel punto Ambra ha chiesto spiegazioni e il presunto assassino del 17enne ha risposto: "Do ta vras (io lo uccido in albanese ndr)".

Ismaele, letto l'sms, non ci ha pensato due volte: ha messo in pausa il suo videogioco preferito ed è uscito di casa. Per l'ultima volta. Alla stazione del bus, infatti, di Ambera nessuna traccia. Ismaele trova Igli e il suo amico, Marjo Mema. Poco dopo verrà ucciso.



La ragazza, finita tra le polemiche nei giorni scorsi per aver detto di amare ancora il fidanzato nonostante quanto accaduto, non risulta al momento indagata: "Non pensavo volesse ucciderlo", avrebbe detto agli inquirenti.



Via dal paese - Intanto la 19enne e la sua famiglia non sono più a Lunano, il paese a 10 chilometri dal luogo del delitto. La troppa vergogna, la stessa che ha convinto lo zio di Igli a togliersi la vita, avrebbe convinto il papà della giovane a fare le valigie. Forse ha semplicemente anticipato le ferie ma non si esclude che si sia licenziato.



Il movente del tradimento - Sembra intanto che il movente dell'assassinio, il presunto tradimento, non fosse frutto solo della fantasia del killer. Ambera e Ismaele sarebbe infatti usciti insieme. E sarebbe stata la stessa ragazza a confessarlo al fidanzato scatenando la furia omicida.



Nessun complice? - I carabinieri, intanto, continuano a sentire i testimoni, in particolare le persone di famiglia che subito dopo il delitto hanno incontrato i due ragazzi. Considerate molto importanti le reazioni avute in casa da Marjo Mema dopo che la sorella gli ha detto di avere sentito in televisione che Ismaele era stato ucciso. Tutto ciò potrà chiarire se realmente fosse all'oscuro di ciò che ha fatto Igli una volta rimasto solo con Ismaele.