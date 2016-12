Ismaele, parla la ragazza del killer: "Lo amo, lo aspetterò per sempre"

"Mi ha telefonato subito per avvisarmi - ha raccontato la ragazza al "Corriere della Sera"-, non riuscivo a crederci, non è una cosa da lui".



"Igli non è violento, io lo amo e non l'ho mai tradito" - "Non lo giustifico, ma non voleva farlo. Mi si darà della pazza perché cerco di comprenderlo - prosegue Ambra -, ma lo amo. Lo conosco da quattro anni e mezzo, è un ragazzo dolce, non è violento". Quanto al fatto di essere stata il motivo scatenante della furia omicida, Ambra spiega di "non aver mai tradito Igli, non avrei potuto, lo amo, è il mio uomo. Io non ero interessata a Ismaele, ma lui ci provava".



"Tanto razzismo, Igli stava per essere linciato" - Ambra adesso sarebbe sotto la protezione dei carabinieri. A Sant'Angelo di Vasto l'aria si è fatta pesante, come la stessa ragazza racconta. "Ho sentito tanto razzismo da parte di tutti il paese. Quando Igli è stato portato in caserma, volevano linciarlo e ho letto che qualcuno avrebbe detto che a "quelli ci pensiamo noi", intendendo noi stranieri".