Tragedia al rave: 18enne investito e ucciso

foto Ansa

18:53

- E' finito sotto le ruote di un'automobile ed è morto così Diego Luchetti, 18 anni appena compiuti, di Loro Piceno. Il giovane stava partecipando a un rave party, sabato notte, in una ex cava in località Serripola di San Severino Marche, nel Maceratese. Si era sdraiato su un prato al buio e si era addormentato. Dai primi accertamenti, sembra sia stato schiacciato da una Opel Corsa bianca guidata da una 20enne, entrata nel prato per parcheggiare.