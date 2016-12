Ascoli Piceno, maltrattavano disabili: arrestati cinque educatori

12:49 - Cinque educatori sono stati arrestati dai carabinieri a Grottammare (Ascoli Piceno) con l'accusa di aver picchiato e rinchiuso in una "stanza di contenimento" bambini e ragazzi autistici fra gli 8 e i 20 anni. I cinque lavoravano nella struttura socio educativa e riabilitativa "Casa di Alice". Secondo la procura di Fermo, che ha coordinato le indagini, i maltrattamenti e i sequestri si sarebbero ripetuti nel tempo.

Immagini scioccanti testimoniano gli abusi - I maltrattamenti avvenuti nella struttura sono stati ripresi dalle telecamere piazzate dai carabinieri. Immagini scioccanti mostrano la "stanza di contenimento", e un ospite (a torso nudo) lasciato a terra da solo. Un ragazzo con una felpa viene trascinato anche lui nella stanza e chiuso a chiave. Tenta disperatamente di farsi aprire la porta, ma nessuno gli apre. Ad una ragazza, un'educatrice toglie a forza i sandali prima di farla entrare nella stanza. In un altro locale della "Casa di Alice", arredato con sedie e tavolinetti colorati, si vedono ragazzini afferrati per le braccia e costretti a sedersi con la forza ogni volta che tentano di alzarsi in piedi.



Struttura fiore all'occhiello - La "Casa di Alice" di Grottammare è stata trasferita nella cittadina balneare da San Benedetto del Tronto nel 2004. E' un centro diurno che accoglie ragazzi, fra gli 8 e i 20 anni, provenienti anche dai comuni limitrofi. All'epoca venne presentata come il fiore all'occhiello di un progetto sperimentale che tendeva "attraverso interventi educativi comportamentali, a migliorare il rapporto dei ragazzi autistici con la realtà esterna", in collaborazione con un neuropsichiatra infantile, una psicologa e una psicopedagogista.