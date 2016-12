Fano, gli tagliano il riscaldamento: pensionato 77enne muore di freddo

12:31 - Con la sua pensione, 800 euro al mese, riusciva a fatica a pagare l'affitto dell'appartamento con cui viveva insieme alla moglie e alle due figlie, una delle quali disoccupata. Per le bollette non avanzavano abbastanza soldi. Un uomo di 77 anni è morto in ospedale a Fano (Pesaro-Urbino), dove era arrivato con una temperatura corporea di soli 30 gradi centigradi. Da due mesi gli avevano tagliato il riscaldamento ed era costretto a vivere al freddo.

Il magistrato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'uomo soffriva di diverse patologie, probabilmente aggravate in modo fatale dal freddo e dall'ipotermia.



La sua casa, nelle ultime settimane, veniva scaldata con una stufetta elettrica.