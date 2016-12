Maltempo in alcune zone dell'Italia Danni dovuti a forti venti e grandine

In diverse zone d'Italia è arrivata la pioggia, ma il maltempo ha provocato danni a causa dell'intensità dei fenomeni atmosferici. Improvvisi temporali in Sardegna, dove i vigili del fuoco hanno ricevuto decine di richieste d'intervento. In Ciociaria la grandine ha lasciato i segni del suo passaggio su molte vetture, mentre alberi sono stati abbattuti dal vento. A Cosenza la tempesta ha provocato allagamenti. Un po' di fresco, ma anche disagi quindi. L'ondata di caldo comunque non è finita.