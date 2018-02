Maltempo, allerta Protezione civile: ancora neve in arrivo su Italia

L'avviso meteo prevede a partire da stasera deboli precipitazioni nevose fino a quote di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo su Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale.



Dalla tarda serata si prevedono inoltre nevicate diffuse fino a quote di pianura su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti e successive estese gelate.



Il Dipartimento ha anche valutato per giovedì una allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini centro-meridionali dell'Emilia Romagna, sul settore orientale dell'Umbria, sull'Abruzzo, sul Molise, sulla Sicilia orientale.



Giovedì scuole chiuse a Napoli - Giovedì 1 marzo a Napoli le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private resteranno chiuse. Lo dispone un'ordinanza del sindaco Luigi de Magistris emessa a seguito di un nuovo allerta meteo per "un' anomalia termica negativa" dalle ore 20 di mercoledì alle ore 10 di giovedì quando si attendono "precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura, quota neve in innalzamento nel corso della mattinata".