Lutto in redazione, si è spenta Antonella Vianini

Antonella Vianini se n'è andata in punta di piedi. La nostra collega è scomparsa nelle scorse ore: è stata per anni una brillante voce nel giornalismo Mediaset, lavorando per il Tg4 e per diverse altre testate. Nel suo curriculum anche un'esperienza da modella.



Alla famiglia e in particolare alla figlia Federica le più sentite condoglianze da parte della direzione e della redazione di Tgcom24.