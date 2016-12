Lotta alla ludopatia: via 120mila slot machine da bar e tabacchi

"Ritengo che ora ci siano le condizioni per concludere rapidamente con un'intesa il confronto aperto con gli enti locali - ha dichiarato Baretta - Ci sarà una drastica riduzione di offerta dei giochi sul territorio".



Alla Conferenza unificata si è deciso anche lo sbocco del fondo di 50 milioni di euro previsto dalla Legge di Stabilità per la lotta alla ludopatia. La ripartizione del fondo contro le patologie da gioco d'azzardo dovrebbe essere la seguente: 3,7 milioni al Piemonte, 106mila euro alla Valle D'Aosta, 8,2 milioni alla Lombardia, 416mila euro alla Provincia di Bolzano, 438mila a quella di Trento, 4 milioni alla Regione Veneto, 1 al Friuli Venezia Giulia, 1,3 alla Liguria, 3,7 all'Emilia Romagna, poco più di 3,1 milioni alla Toscana, 751mila euro all'Umbria, 1,2 milioni alle Marche, 4,8 al Lazio, 1,1 all'Abruzzo, 261mila euro al Molise, 4,6 milioni alla Campania, 3,3 alla Puglia, 474mila euro alla Basilicata, 1,6 milioni alla Calabria, 4,1 milioni alla Sicilia e 1,3 alla Sardegna.



Particolarmente soddisfatto il ministro con delega alla Famiglia Enrico Costa: "Finora contro questa situazione non c'era stato un segnale forte, nonostante la forte attenzione mostrata dagli enti locali. Molte famiglie vivono il tema dei giochi con ansia e difficoltà a causa del forte numero di patologie presenti in Italia".