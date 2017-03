Lotta all'evasione nell'estetica: presto patentino per tatuatori e parrucchieri

Rivoluzione in arrivo per estetisti, parrucchieri, tatuatori, truccatori, piercer. Si discute infatti alla Camera una proposta di legge presentata dal deputato Pd Marco Donati che potrebbe presto introdurre un patentino obbligatorio per tutti i professionisti dell'immagine personale per far ordine tra le diverse regolamentazioni regionali e normare quei profili, come per esempio quello del nail artist, che non sono contemplati delle norme attuali.