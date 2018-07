Violenza su turista 17enne sul Garda, arrestati tre minorenni

Secondo quanto ricostruito dai militari, la giovane venne accerchiata, palpeggiata e il gruppo tentò di spogliarla, ma lei riuscì a divincolarsi e a scappare. I fermati sono italiani, due di origine straniera, ed erano già conosciuti alle forze dell'ordine. I tre sono stati raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare dopo che erano stati ripresi dalle telecamere del parcheggio all'esterno del locale, dove si erano registrati i primi approcci con la ragazzina. Per uno di loro è stato disposto l'arresto nel carcere minorile Beccaria di Milano, per un altro sempre l'arresto, ma in una casa di accoglienza, e per il terzo i domiciliari nella propria abitazione.