Violenza sessuale a Milano, ragazza aggredita e stuprata in casa

Una 22enne è stata aggredita in casa e stuprata a Milano. La giovane, di nazionalità romena, si è improvvisamente trovata davanti, nel suo appartamento, uno sconosciuto, descritto come un nordafricano di circa 30 anni. L'uomo l'ha dapprima costretta a cedere il suo telefono cellulare e poi minacciandola con un coltello l'ha trascinata in camera da letto costringendola a subire violenza sessuale.