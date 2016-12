Valanga a Livigno, tratti in salvo i quattro escursionisti travolti

19:41 - Valanga in Valtellina, a Livigno, in zona Carosello tremila. Quattro persone sono state estratte dalla neve dopo essere state travolte. Il ferito più grave, recuperato in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato all'ospedale di Bergamo. Altri due, in lieve ipotermia, sono stati ricoverati al punto di primo intervento di Livigno.

I quattro facevano parte di una comitiva di amici, che avevano raggiunto la zona sciistica in Alta Valtellina. Ancora non è stato chiarito se stavano facendo un fuori pista. Quando è scattato l'allarme sul posto sono arrivate squadre del Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di Finanza di Bormio. Le condizioni dei primi due amici recuperati non sono preoccupanti, mentre il terzo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Bergamo. I soccorritori non riuscivano invece a trovare il quarto disperso, che in realtà era riuscito a liberarsi da solo dalla morsa della neve.