Studentesse marocchine "boicottano" commemorazione per vittime Parigi

Alcune studentesse di origine marocchina lunedì sono uscite dall'aula di una scuola di Varese, rifiutandosi di partecipare insieme ai compagni e all'insegnante al minuto di silenzio per commemorare le vittime degli attentati di Parigi. Ancora non chiaro il motivo del gesto, secondo alcuni infatti le ragazze avrebbero voluto semplicemente protestare contro la disparità di trattamento tra le vittime di Isis in Europa e quelle nel resto del mondo.