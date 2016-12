Smog,Comuni:rottamare auto e caldaieMilano,Pm10 sale nonostante il blocco

Sono state 310 le multe fatte della polizia locale che, nel secondo giorno di blocco di circolazione della auto a Milano, ha fatto 1.700 controlli. Ieri i controlli erano stati 1.500 e 300 le sanzioni comminate.



L'inquinamento non scende - Analizzando i dati non ancora validati delle centraline poste dall'Arpa a Milano, è possibile constatare come i valori del Pm10 e del Pm2.5 non siano affatto scesi il 28 dicembre, primo giorno del blocco auto imposto dall'amministrazione comunale. GUARDA I DATI RILEVATI DALLE CENTRALINE



Comune Milano: valutazioni dopo tre giorni - Le valutazioni sul blocco delle auto a Milano andranno fatte "solo dopo le tre giornate di blocco" secondo il Comune di Milano. "I primi dati dell'Arpa relativi alla giornata di ieri - spiega un comunicato di Palazzo Marino - restituiscono un quadro sostanzialmente simile alle giornate festive precedenti". I dati del Pm10 forniti dall'Arpa segnano un leggero aumento ma "la misura è stata già utile a contenere i livelli di inquinanti nell'aria in una fase di alta pressione". Senza blocco, quindi lo smog sarebbe ulteriormente aumentato. E lo stop alla circolazione è stato "un atto di grande responsabilita' perché con tutta evidenza ha evitato l'immissione di ulteriori inquinanti". Il Comune ha anche voluto ringraziare i milanesi per il loro "grande senso civico" e per aver compreso "l'importanza" del blocco come "misura d'emergenza di fronte agli alti livelli di smog in citta'".



Salvini: "Blocchi? Che idiozia" - "Che idiozia per chi vorrebbe semplicemente lavorare, verbo strano per un po' di sinistra". Così il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha commentato su Radio Padania il blocco delle auto che dalle 10 alle 16 ferma anche auto gpl e metano "che non inquinano" e moto e motorini. Il sindaco Giuliano Pisapia "ha portato via 100 milioni di euro ai milanesi con Area C e la qualità dell'aria non è migliorata per un accidente e tutto quello che dice che ha fatto lui lo hanno fatto Albertini e Moratti, dal noleggio biciclette alle nuove metropolitane. Abbiamo un poveretto come sindaco di Milano, ancora per poco per fortuna".



A Roma stop alle targhe pari - Secondo giorno di targhe alterne a Roma contro l'allarme smog. Dalle 7.30 è in vigore il divieto di circolazione nella cosiddetta Fascia Verde per i veicoli con targa pari, fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Possono circolare i veicoli meno inquinanti: metano, gpl, ibride, euro 6, ciclomotori due ruote quattro tempi euro 2 e motocicli quattro tempi euro 3. Nel pacchetto antismog del Campidoglio è previsto anche l'ecobit, ovvero la possibilità di usare fino a mezzanotte sulle linee di trasporto pubblico di superficie e nella metropolitana il biglietto da 1,50 euro con una sola obliterazione.