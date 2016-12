4 maggio 2016 14:03 Sindaco arrestato, incastrato dalle intercettazioni: "Formattiamo il pc?" Simone Uggetti avrebbe tentato di "ammorbidire" la funzionaria che aveva fatto scattare lʼinchiesta promettendo un posto di lavoro per la sorella

Aveva cercato di formattare il computer per eliminare ogni traccia dell'appalto "pilotato" per assegnare la gestione di due piscine estive del Comune di Lodi. Simone Uggetti, fedelissimo del renziano Lorenzo Guerini, suo precessore a palazzo Broletto, è finito in carcere con l'accusa di turbativa d'asta. E dalle intercettazioni spunta il tentativo di "ammorbidire" la funzionaria che ha fatto scattare l'inchiesta promettendole un posto alla sorella.

Al centro dell'inchiesta, condotta dal pm di Lodi Laura Siani, c'è la gara per aggiudicarsi per sei anni gli impianti sportivi Attilio Concardi e Belgiardino, che ogni estate incassano mediamente 400mila euro. Un volume d'affari importante che, grazie a un "bando scritto a quattro mani" con l'avvocato Cristiano Marini, anche lui finito in carcere, sarebbe andato direttamente alla Sporting Lodi, che quella gara se l'è aggiudicata con un'offerta di appena 7.500 euro, poco più dei 5.000 euro fissati come base d'asta. Il testo della gara, infatti, era stato creato (questa l'accusa) "su misura" per la società sportiva di cui Marini era consigliere. Il Comune di Lodi, però, avrebbe potuto ricavare molto di più.



Le pressioni sulla funzionaria - Il bando doveva essere pronto a gennaio, come da prassi, invece è stato pubblicato sul sito del Comune solo a metà aprile, lasciando poco più di due settimane ai potenziali concorrenti per partecipare. A quel punto solo la Sporting Lodi aveva i requisiti necessari. Tutti elementi che hanno insospettito Caterina Uggè, la dipendente comunale incaricata dal sindaco di stilare il capitolato. La dipendente pubblica è stata oggetto di vere e proprie pressioni per modificare il bando, creando un testo "su misura" per favorire "soggetti politicamente graditi e prescelti" dal primo cittadino, che addirittura aveva pensato di procedere con assegnazione diretta.