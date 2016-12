Sicurezza Expo, segnali di fibrillazione dall'universo antagonista

Antagonisti, aperta nuova "Base" a Milano - Proprio a Milano gli antagonisti hanno aperto una base nel quartiere Giambellino dopo le perquisizioni e le denunce della polizia che in questi giorni hanno passato al setaccio la zona sequestrando in alcuni appartamenti abusivi maschere antigas e altro. In un'altra serie di perquisizioni è stata scoperto un "covo freddo", cioè un appartamento popolare occupato abusivamente e trovato vuoto, ma con diversi letti in uso, e senza materiale atto a offendere. Sul posto l'Aler ha provveduto poi a sigillare l'abitazione.



Dall'universo antagonista la minaccia maggiore - Alla preparazione dell'evento servizi e forze di polizia lavorano da mesi in stretto coordinamento. Al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) c'è un confronto continuo sulla valutazione delle minacce e sulle strategie da adottare. Le analisi alla vigilia dell'evento indicano che i maggiori pericoli potrebbero arrivare dalla galassia antagonista (anarchici, movimenti per la casa, movimenti 'no' in genere, ecc.) e dai "rinforzi" arrivati dall'estero. Sul fronte jihadista non ci sono evidenze concrete, anche se è sempre presente la minaccia dell'atto del singolo, del lupo solitario, difficilmente controllabile.



"La chiamata alle armi" sui siti antagonisti - "Renzi/Expo è fragile. Attacchiamolo quando e dove possiamo fargli più male": è uno dei tanti proclami che si leggono in rete sui siti antagonisti, dove c'è una vera e propria chiamata "alle armi" per il corteo del giorno di apertura, l'uno maggio.



Il pericolo black bloc - Arriveranno a Milano da tutta Italia, dalla Val di Susa, come dai centri sociali più duri di Torino, Bologna, Roma, Napoli. Arrivi sono segnalati anche dall'estero, Spagna, Germania, Grecia: tra questi possibili elementi black bloc. Come al solito, il rischio è che qualcuno all'interno del corteo intenda farlo degenerare con attacchi "mordi e fuggi" alle forze dell'ordine o a luoghi simbolo, come banche, siti di interesse americani o israeliani.



Propaganda anti-israeliana e tensioni - In particolare, si registra un'accentuazione della propaganda anti-israeliana, come evidenziato negli scontri al corteo del 25 aprile tra antagonisti (tra i quali c'erano molte bandiere della Palestina) e Brigata Ebraica. Misure di sicurezza rafforzate, dunque, nei luoghi simbolo del capoluogo lombardo, dalla Scala alla Borsa al Duomo, possibili teatri di azioni ad alto impatto mediatico. E occhio anche alla tendopoli no global al Parco di Trenno.



Attenzione anche sui padiglioni dei Paesi più a rischio - Ma al di là delle annunciate manifestazioni dei prossimi giorni, l'attenzione è focalizzata su tutti i mesi di durata dell'Expo. Sono infatti annunciate le visite di delegazioni di alto livello, di capi di Stato e di governo di diversi Paesi, ai quali va assicurata adeguata tutela. C'è poi la tutela dei padiglioni dei Paesi più nel mirino, Israele sempre in testa, che va garantita quotidianamente. Per questo è attivo un network di collaborazione tra intelligence e polizia italiana e gli omologhi degli altri Paesi partecipanti all'Esposizione, con scambi di informazione assidui.