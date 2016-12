Sicurezza a Milano, sindaco Sala: esercito nelle periferie | Morto il dominicano aggredito a piazzale Loreto

"Sono preoccupato di tutto quello che succede a Milano. Diciamo che alcune comunità sudamericane si caratterizzano per livelli di violenza - ha sottolineato il primo cittadino -. Da Loreto in su agiremo perché il tema della sicurezza è più vivo che da altre parti". "Obiettivamente i militari possono tornare utili in una situazione come quella di Milano e di via Padova in particolare", ha quindi detto a La Repubblica.



"I militari a Milano ci sono già, e ho personalmente chiesto un rafforzamento di uomini che arriverà appena terminato il Giubileo a Roma, ma non è la panacea di tutti i mali. Bastasse l'esercito saremmo tutti felici", ha scritto su Facebook l'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza.



Morto dominicano aggredito - E' morto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele Antonio Rafael Ramirez, il dominicano di 37 anni che, sabato sera, è stato accoltellato e ferito a colpi di pistola in piazzale Loreto forse per un regolamento tra bande. Era in gravissime condizioni. Lo rende noto la polizia che aggiunge di non avere aggiornamenti sulle indagini.