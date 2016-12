Sesso nel baule dell'auto ma restano chiusi dentro: liberati da polizia

Come nido d'amore avevano scelto il bagagliaio dell'automobile. Peccato che non vi fosse modo di riaprire il portellone dall'interno. Così una coppietta di Brescia, appartatasi nella zona industriale della città, è stata costretta a telefonare alla polizia per chiedere aiuto. Localizzati grazie al gps, i due amanti sono stati liberati dagli agenti.