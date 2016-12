Ruby ter:"Altre 10 ragazze stipendiate"L'avvocato: "Prosegue diffamazione"

23:26 - Secondo gli atti del processo "Ruby ter", depositati al tribunale del riesame, anche altre ragazze, dieci in totale, riceverebbero "tuttora" bonifici mensili da 2.000-2.500 euro da Silvio Berlusconi. Pronta la risposta dell'avvocato di Berlusconi, Federico Cecconi: "Vengono pubblicati illegittimamente atti di indagine con particolari e nomi che nulla hanno a che fare con i fatti di causa. Continua il tentativo di diffamazione e delegittimazione".

Secondo gli atti si tratterebbe di versamenti periodici che, invece, il leader di FI ha preferito sospendere, a fine dicembre 2013, per tutte quelle giovani, una ventina in tutto, passate sul banco dei testimoni dei processi sul caso Ruby e finite indagate per corruzione in atti giudiziari.



In un verbale dello scorso 20 febbraio, infatti, Giuseppe Spinelli, ragioniere di fiducia di Berlusconi e addetto ai versamenti alle ragazze che avrebbero preso parte alle serate nelle residenze di Berlusconi, ha spiegato che "tra le persone a cui vengono fatti bonifici sistematici vi sono alcune persone che non hanno nessuna attinenza con fatti di questo procedimento". Spinelli ha, poi, fornito agli investigatori della sezione pg "un elenco" con i "nominativi" delle dieci donne, non indagate, che "tuttora percepiscono bonifici mensili".



Nell'elenco ci sono anche alcune donne che avrebbero partecipato a serate con Berlusconi a Palazzo Grazioli. Tra queste Maria Letizia Cioffi, la quale, tra l'altro, nelle carte del processo Ruby già figurava come presente ad Arcore (nemmeno lei è indagata nell'inchiesta "ter"). E poi la brasiliana Mirian Marcondes, anche lei tra le ospiti a Roma. Del 'giro' delle cene nelle residenze dell'ex premier sarebbe anche Cristina Ravot, cantante, modella e amica di Mariano Apicella, così come la modella ucraina Marianna Yushchak. Maria Grazia Veroni, 'storica' amica di Berlusconi, invece, è stata già testimone nel processo Ruby. Nel documento figurano anche l'attrice Tiziana Buldini, che riceverebbe 2.000 euro, così come la modella Carolina Campioli, l'attrice Valeria Cramerotti, la modella Erika Marcato e la modella lituana Kulyte Rasa. Nell'elenco, tra l'altro, come undicesima anche Nicole Minetti con la cifra "15mila euro" a fianco..



L'avvocato: "Prosegue l'opera di diffamazione" - "Anche quest'oggi continuano ad essere pubblicati illegittimamente atti di indagine del cosiddetto procedimento Ruby ter, fornendo particolari e nomi che nulla hanno a che fare con i fatti di causa". Lo afferma in una nota l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi nel processo cosiddetto Ruby ter. "Da tutto ciò, comunque, si evince che il Presidente Berlusconi, come peraltro già ampiamente noto e documentato, aiuta da sempre e in modo generoso e disinteressato numerose istituzioni, nonché decine e decine di persone che, come i soggetti quest'oggi indicati, nulla hanno a che fare con il procedimento in corso. E' evidente che la propagazione di queste notizie - conclude Cecconi - costituisce l'ennesimo tentativo di diffamare e delegittimare il Presidente Berlusconi".