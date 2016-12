Putin all'Expo: "Con le sanzioni alla Russia le aziende italiane perdono 1 miliardo"

La lotta al terrorismo - Renzi ha quindi sottolineato come "la minaccia del terrorismo internazionale che tutto il mondo si trova costretto ad affrontare" sia stato uno dei temi affrontati nel colloquio con Putin. Durante il quale, ha spiegato il premier, "la condivisione delle preoccupazioni e la volontà di trovare soluzioni insieme sono state una priorità". Per Renzi, dunque, "è una verità oggettiva dire che noi abbiamo necessità che la Russia sia in prima fila con Ue e Usa per affrontare le minacce globali". E per questo il presidente del Consiglio ha espresso l'auspicio che Mosca aderisca "in modo integrale a Minsk 2" in modo da "togliere dal tavolo l'unico elemento di divergenza con la Russia mentre su altri dossier c'è profonda convergenza".



Per Renzi, infatti, se il protocollo di Minsk 2 verrà rispettato, "anche la fase delle tensioni, delle difficoltà, delle sanzioni e controsanzioni commerciali verrà meno. Ove finalmente riuscissimo a concludere il percorso del protocollo di Minsk questo rafforzerebbe la cooperazione già in atto a livello internazionale particolarmente importante in altre zone del mondo. Dall'Iran, alla Siria, all'Iraq, all'Egitto, alla complicata questione della Libia in sede consiglio sicurezza e non solo, il ruolo della federazione russa è molto importante e giudicato importante da tutti".



Sul tema dell'Ucraina e delle sanzioni, però, Putin da parte sua ha ribattuto che "l'accordo di Minsk deve essere applicato in tutti i suoi aspetti di natura politica, militare umanitaria e sociale, ma non tutti sono stati attuati in pieno", e con Kiev "non ci sono altre soluzioni se non la pace". E per quanto riguarda le sanzioni, "non possono essere un ostacolo reale. O si eliminano o si modificano per sostenere le aziende che vogliono collaborare con noi. E questo vale anche per i contratti firmati in campo militare e tecnologico". E per dare maggior forza al proprio discorso, Putin ha ricordato che le sanzioni hanno "già danneggiato" la collaborazione tra Italia e Russia e sono "un'ostacolo oggettivo" alle imprese italiane. "A causa delle sanzioni - ha detto - le imprese italiane non possono guadagnare 1 miliardo di euro da contratti già siglati".



La partnership commerciale - Putin ha quindi ricordato che "l'Italia è il quarto partner commerciale della Russia. Ma recentemente gli scambi si sono ridotti del 10 per cento e nell'ultimo trimestre sono scesi del 25 per cento. E' una situazione non soddisfacente per i russi ma io credo anche per l'Italia. Gli imprenditori italiani non vogliono una riduzione degli scambi commerciali". Il presidente russo ha rimarcato che "ci sono oltre 400 aziende italiane in Russia e questo rappresenta oltre un miliardo di scambi commerciali, mentre i nostri investimenti in Italia sono del valore di 2-3 miliardi di euro".



I mondiali 2018 - Renzi non ha quindi rinunciato a una battuta calcistica, spiegando che "non parlo più dei mondiali perché sennò c'è crisi diplomatica, perché noi vogliamo vincere i mondiali in Russia nel 2018".



Renzi cita Dostoevskij - "Mi piace ricordare qui oggi una frase di Dostoevskij che rappresenta una pietra miliare della civiltà letteraria del mondo: 'La bellezza salva il mondo'!: lo ha detto il premier, Matteo Renzi, ringraziando il presidente russo, Vladimir Putin, per la sua visita in Italia.