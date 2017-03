Papa Francesco a Milano, un milione di fedeli per la messa al parco di Monza

"Vi ringrazio dell'accoglienza. Io mi sento a casa con voi. Gesù ha detto: ero carcerato e tu sei venuto a visitarmi. Voi per me siete Gesù, siete fratelli. Il Signore ama me quanto voi, lo stesso Gesù è in voi e in me, noi siamo fratelli peccatori". Così Papa Francesco visitando i detenuti nel carcere di San Vittore, durante la sua visita alla città di Milano.