Milano, Papa Francesco in visita nelle Case Bianche: l'incontro con famiglie, islamici e anziani

La visita alla famiglia Milhoual - Come riporta Aci Stampa, Karim e Hanane Milhoual sono entrambi nati a Marrakech, in Marocco. Lui è venuto in Italia nel 1989 per studiare fisica chimica all'Università Leonardo da Vinci e, successivamente, lavorare per una compagnia farmaceutica. Hanane ha seguito il marito nel nostro Paese, dando alla luce tre figli: Nada, di 17 anni, Jinan di 10 e Mahmoud di 6.



Come da usanza marocchina, i Milhoual hanno accolto il Santo Padre con dolcetti, latte e datteri. "Ancora non ci credo che il Papa sia venuto da noi, è stata una emozione fortissima", racconta la giovane Nada. "Abbiamo saputo solo ieri sera della visita del Papa – afferma Karim – anche se sapevamo di essere tra le famiglie che potevano essere scelte".



La visita alla famiglia Oneta - A incontrare il Papa nella propria abitazione sono stati anche i coniugi Adele Agogini Nuccio Oneta, di 81 e 82 anni. Lei purtroppo non era presente in casa, poiché è stata ricoverata in pneumologia tre giorni fa. Il desiderio di incontrare Bergoglio era però talmente forte che il Papa non ha perso tempo e le ha telefonato, parlandole direttamente. "Il Papa – racconta Nuccio – è entrato e poi ha voluto chiamare mia moglie per farle gli auguri. Ci ha detto di farci coraggio".



La visita alla famiglia Pasquale - Il terzo nucleo a ricevere la visita del Pontefice è stato quello dei coniugi Dori Falcone e Lino Pasquale. Lui purtroppo è costretto a letto, la moglie lo assiste da 5 anni. Dori ha preparato il pane per tutti gli ammalati che non potevano essere visitati dal Papa e lo ha distribuito dopo averlo fatto benedire direttamente dal Santo Padre. "Il Papa – racconta Dori – è entrato in casa ed è andato subito nella stanza di mio marito. Lo ha benedetto ed è rimasto per un po' con lui".