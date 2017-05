Online lista con donne single di Lecco e Monza: in coda per denunciare l'autore

Decine di cittadine lecchesi e monzesi hanno presentato un esposto alle autorità per essere state inserite, a loro insaputa, in due pubblicazioni online intitolate "donne single a Lecco" e "donne single a Monza". Gli ebook contenevano migliaia di profili creati con dati ricavati da Facebook come foto, età, situazione sentimentale.



I due opuscoli erano promossi online con lo slogan "al costo di un singolo drink! Quanto tempo impiegheresti per cercarle tutte?" e venduti a un prezzo di 7,01 euro. A diffonderlo per prima, lo scorso 23 aprile, sarebbe stata una associazione culturale non-profit di promozione sociale.