27 aprile 2018 19:06 Notte violenta a Milano, due stranieri uccisi in diverse aggressioni | Fermati due nordafricani Un bengalese ha perso la vita in via Settembrini, un romeno ucciso in via Padova. Una studentessa accoltellata per rapina, mentre un senza tetto è stato ferito a Cinisello Balsamo

Due morti a Milano nella notte, in entrambi i casi si tratta di vittime straniere. Giovedì sera in via Padova un romeno è stato colpito alla testa ed è morto al San Raffaele. In via Settembrini, verso le 2, un bengalese è stato ucciso durante un tentativo di rapina. Poco distante una ragazza è stata accoltellata mentre rientrava a casa: è grave ma non in pericolo di vita. Per questi episodi sono stati fermati due marocchini, di 30 e 28 anni.

Sono straniere le due vittime: un bengalese ha perso la vita in via Settembrini, mentre un romeno è stato ucciso in via Padova. Aggredito in centro anche una studentessa, che non è in pericolo di vita. leggi tutto L'aggressione mortale in via Padova - Un uomo è stato aggredito nella serata di giovedì in strada a Milano ed è morto nella notte dopo il suo trasferimento in ospedale. Alle 21:30 circa una volante è intervenuta in via Padova, all'uscita di un bar all'altezza del civico 179, per un aggressione ai danni di un romeno di 43 anni, con precedenti, che era stato colpito al volto da un altro straniero fuggito subito dopo. Trasportato al San Raffaele è morto verso l'1:30 per emorragia cerebrale.



Rapina mortale in via Settembrini - Un bengalese di 23 anni è stato invece ucciso con una coltellata al torace durante una rapina in via Settembrini 47. E' accaduto alle 2:15, lo straniero è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda ma è morto prima di arrivare al pronto soccorso. I carabinieri hanno recuperato le immagini delle telecamere per individuare i responsabili.