Muore a Natale, famiglia dona gli organi

Un gesto di estrema generosità a Natale che probabilmente salverà la vita ad altre dieci persone. Alessandro Giani , 18 anni, è morto dopo essere stato ricoverato per tre giorni all'ospedale di Varese. Il giovane era caduto da tetto di una vecchia fabbrica abbandonata. La famiglia, dopo che i medici hanno dichiarato la morte cerebrale , ha autorizzato l'espianto degli organi .

Alessandro Giani è deceduto dopo tre giorni di agonia. La caduta gli è stata, infatti, fatale: il giovane stava esplorando con due suoi compagni l'ex cartiera Mayer di Cairate. Non ha visto un buco sul pavimento che serviva, quando la fabbrica era attiva, per smistare la cellulosa tra i diversi piani. E' caduto così per quasi sei metri. Tremendo l'impatto al suolo.