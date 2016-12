Milano trema per il turista picchiatore: ferma i passanti per informazioni e poi li massacra

E come dimenticare l'alba dell'11 maggio 2013: Adam "Mada" Kabobo, il ghanese di 32 anni, terrorizzò la zona Niguarda andando in giro a prendere a picconate la gente. Tre persone hanno perso la vita quella tragica mattina.



Stavolta non siamo ancora di fronte a un episodio di cronaca nera, le autorità intervenute in entrambi i casi possono fare poco non trovando il "colpevole" sul fatto. Invitano le vittime a sporgere querela verso ignoti, d'altronde "ci sono casi più urgenti da trattare" (frase riferita ad una delle vittime di questa vicenda da uno dei carabinieri intervenuti). Si spera che il nostro picchiatore rinsavisca, che non decida di chiedere "informazioni" ad altre persone magari più deboli dei ragazzi di cui siamo venuti a conoscenza. Allo stesso tempo usiamo questo media per mettere in allerta i milanesi e per invitare magari altre vittime a uscire allo scoperto.



Le segnalazioni dei lettori - Le aggressioni, in realtà, potrebbero essere molte più delle tre accertate da Tgcom24. Diversi lettori, infatti, stanno segnalando casi simili avvenuti nelle ultime settimane a Milano. "Anche io sono stato oggetto di una aggressione in largo Cairoli, esattamente con queste modalità", scrive Umberto. "Ieri è successo di nuovo in via Pagano", confermano Laura e Silvia. Un caso analogo è segnalato anche in via San Gregorio, non lontano da piazzale Bacone: "E' stato aggredito un giovane con la stessa tecnica - fa sapere Caterina -. E' stata fatta regolare denuncia". "Idem in zona Piola, chiedeva informazioni per un negozio Bio", commenta Andrea.