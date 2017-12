Milano, stacca orecchio a tassista: aggressore ai domiciliari

Il giudice Anna Maria Gerli del tribunale di Milano ha disposto la misura cautelare dei domiciliari per Antonio Bini, il body builder arrestato per lesioni aggravate dai futili motivi in relazione all'aggressione di un tassista martedì mattina in via Lepetit, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Dopo una lite per un parcheggio, il culturista ha staccato con un morso il lobo di un orecchio della vittima.