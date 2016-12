1 maggio 2015 Milano, scontri al corteo No-ExpoMolotov, bombe carta, auto in fiamme Scene di guerriglia nel capoluogo lombardo. Un centinaio di black bloc ha lanciato pietre e bottiglie in corso Magenta contro le forze dellʼordine. Lanciate molotov e bombe carta. Diverse le auto date alle fiamme

Violenti scontri a Milano al corteo internazionale del Primo maggio quest'anno dedicato alla tematica No-Expo nell'ambito della tradizionale Mayday Parade. Tutte strade sono state transennate. Alcuni manifestanti No Expo hanno lanciato oggetti e petardi contro carabinieri e forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. Lanciate anche molotov e bombe carta. Diverse le auto date alle fiamme.

Due ore abbondanti di guerriglia urbana, alla quale la polizia ha risposto con il lancio di 400 lacrimogeni, un numero che da solo fotografa i disordini.

Alfano: "Massima durezza coi farabutti""Un grande grazie alle forze dell'ordine e a tutto il sistema della sicurezza milanese: dal prefetto al questore e a tutti quelli che hanno cooperato. Hanno evitato il peggio con intelligenza e fermezza" ha commentato in serata il ministro dell'interno Angelino Alfano. "La tattica di ordine pubblico adottata a Milano - ha spiegato il ministro - ha infatti evitato il peggio. La giornata inaugurale di Expo non è stata macchiata dal sangue nè dei manifestanti nè delle Forze dell'Ordine. E adesso massima durezza contro questi farabutti col cappuccio".

Scene di guerriglia in centro città. In azione i black bloc: molotov, bombe carta, diverse auto in fiamme. "Isolare, individuare, punire senza se e senza ma i delinquenti": lo ha dichiarato il sindaco Giuliano Pisapia. leggi dopo slideshow Tenuti lontano dal DuomoLa Questura ha interpretato con grande lucidità gli avvenimenti, da un lato usato i lacrimogeni per tenere a distanza i manifestanti evitando il più possibile il contatto e le cariche, ma dall'altro non si è fatta "sviare", per usare le parole del questore, Luigi Savina, dal tentativo di far sparpagliare le forze dell'ordine per poi approfittare di un varco verso il centro lasciato incustodito. L'obbiettivo dei black bloc, infatti, era di portare la devastazione in Duomo, o all'Expo Gate, e per questo motivo lo schieramento di polizia e carabinieri, già imponente, si era concentrato non tanto davanti e dietro al lunghissimo corteo, molto partecipato, ma nelle vie che potevano condurre verso il centro.

Black bloc devastano Milano: i milanesi la ripuliscono subito E i cittadini di #Milano si mettono subito all'opera per ripulire le loro cose. #ForzaMilano #NessunoTocchiMilano pic.twitter.com/pZdqfhqF7u — Robbie (@RobbieGalante) 1 Maggio 2015 1 di 3 Black bloc devastano Milano: i milanesi la ripuliscono subito I milanesi si riprendono la loro città. Prima le foto dei cittadini che, dopo il devastante passaggio dei black bloc, scendono in strada e ripuliscono. Poi le iniziative sui social per mobilitare il maggior numero di persone con l'hashtag #nessunotocchimilano. Appuntamento domenica 3 maggio per ripulire e riconsegnare ai cittadini loro spazi. "Questa pagina - si legge sulla bacheca di Facebook - ci serve anche per raccogliere le vostre segnalazioni, comprese quelle di iniziative spontanee e di situazioni da ripristinare. Diamoci una mano!".Intanto Palazzo Marino fa sapere che è stata attivata l'Amsa con turni straordinari per riportare in ordine le vie devastate dai vandali. #Milano in strada a ripulire così si fa #expo2015 pic.twitter.com/YZFXD5Uo2Y — Brand Angel (@FrancescaMelli) 1 Maggio 2015 2 di 3 Black bloc devastano Milano: i milanesi la ripuliscono subito I milanesi si riprendono la loro città. Prima le foto dei cittadini che, dopo il devastante passaggio dei black bloc, scendono in strada e ripuliscono. Poi le iniziative sui social per mobilitare il maggior numero di persone con l'hashtag #nessunotocchimilano. Appuntamento domenica 3 maggio per ripulire e riconsegnare ai cittadini loro spazi. "Questa pagina - si legge sulla bacheca di Facebook - ci serve anche per raccogliere le vostre segnalazioni, comprese quelle di iniziative spontanee e di situazioni da ripristinare. Diamoci una mano!".Intanto Palazzo Marino fa sapere che è stata attivata l'Amsa con turni straordinari per riportare in ordine le vie devastate dai vandali. Milanesi in strada a ripulire la vergogna. #expo #Expo2015 pic.twitter.com/uFQ7BnEM1g — valeria canavesi (@pinpin68) 1 Maggio 2015 3 di 3 Black bloc devastano Milano: i milanesi la ripuliscono subito I milanesi si riprendono la loro città. Prima le foto dei cittadini che, dopo il devastante passaggio dei black bloc, scendono in strada e ripuliscono. Poi le iniziative sui social per mobilitare il maggior numero di persone con l'hashtag #nessunotocchimilano. Appuntamento domenica 3 maggio per ripulire e riconsegnare ai cittadini loro spazi. "Questa pagina - si legge sulla bacheca di Facebook - ci serve anche per raccogliere le vostre segnalazioni, comprese quelle di iniziative spontanee e di situazioni da ripristinare. Diamoci una mano!".Intanto Palazzo Marino fa sapere che è stata attivata l'Amsa con turni straordinari per riportare in ordine le vie devastate dai vandali. leggi dopo slideshow I luoghi degli scontriIl primo confronto si è avuto in piazza Resistenza Partigiana, un varco chiuso perfino con alte reti di ferro, camioncini, molti agenti, e difeso con gli idranti. Poi in largo D'Ancona, dove i tafferugli sono durati a lungo, spostandosi verso Cadorna, nei pressi della basilica di Santa Maria delle Grazie - uno dei simboli di Milano - e poi Conciliazione. Due ore interminabili, che hanno lasciato dietro di sè decine di auto bruciate, barricate, gente spaventata, e molte persone con irritazioni alla gola per l'uso dei lacrimogeni. Prime fra tutte quelle che si trovavano nella seconda parte del corteo, che hanno dovuto interrompere il cammino in via Carducci, ormai impraticabile per l'aria resa irrespirabile da fumogeni, lacrimogeni e il fumo nero delle auto incendiate.

Noexpo, un disabile "guida" i black bloc 1 di 4 Ansa Ansa Noexpo, un disabile "guida" i black bloc Un uomo su una sedia a rotelle davanti al corteo di protesta. 2 di 4 Ansa Ansa Noexpo, un disabile "guida" i black bloc Un uomo su una sedia a rotelle davanti al corteo di protesta. 3 di 4 Ansa Ansa Noexpo, un disabile "guida" i black bloc Un uomo su una sedia a rotelle davanti al corteo di protesta. 4 di 4 Ansa Ansa Noexpo, un disabile "guida" i black bloc Un uomo su una sedia a rotelle davanti al corteo di protesta. leggi dopo slideshow Il cambio d'abito dei black blocAd un certo punto i 'blocchi neri' hanno cominciato a cambiarsi in massa, mischiati in mezzo ad altri compagni di corteo. Sull'asfalto di alcune strade, alla fine, sono rimaste decine di tute, felpe, magliette, ovviamente nere, e ogni genere di accessorio del teppista, come ginocchiere, bombe carta, occhiali protettivi, kit per lenire l'irritazione agli occhi da lacrimogeni, passamontagna, perfino maschere antigas. "In momenti come questi bisogna evitare di perdere il controllo della situazione ma occorre tenere grande saldezza di posizione" ha dichiarato il prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca che ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza per fare il punto sui disordini.