Milano, rubati tre furgoni: il questore attiva l'antiterrorismo

"Tre furgoni, modello Ducato, sono stati rubati nei giorni tra il 4 e l'6 settembre". E' la nota riservata firmata dal questure di Milano, Marcello Cardona, che rilancia l'allarme terrorismo in Italia dopo gli ultimi attentati compiuti con van o camioncini. I furgoni rubati, che ora si cercano in tutto il Paese, hanno il logo della Dhl, la ditta di spedizioni internazionali, e sono tra i mezzi indicati come "a rischio" dagli 007.