Milano, madre arrestata per violenze sui figli: li frustava da anni

Per far scattare maltrattamenti e lesioni bastava un niente: un messaggio non mandato, una luce dimenticata accesa, una telefonata non fatta o un piatto lasciato fuori dal frigo. La sua ira si manifestava con botte e pressioni psicologiche.



In un caso uno dei figli è stato pestato senza sosta per un’ora, colpito con i cavi elettrici; in un altro il più piccolo dei tre fratelli è stato chiuso fuori sul balcone per una intera notte. Stando alle indagini, le violenze sono cominciate quando la famiglia viveva nel Paese centroamericano e sono riprese nel 2014, quando i tre hanno raggiunto la loro madre in Italia mentre il padre è rimasto per lavoro a El Salvador.