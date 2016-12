Milano: in casa un arsenale, droga e maschera di Hannibal Lecter

Non erano in un set cinematografico i carabinieri che si sono trovati davanti un arsenale da guerra e la maschera di Hannibal Lecter, nascosti in un garage e in una camera da letto, durante una perquisizione in una casa di Casarile (Milano). Il camuffamento e 18 coltelli di varie dimensioni, tra cui una scimitarra, insieme ad armi da fuoco varie, un bastone da passeggio modificato per essere usato come arma lunga da sparo, tre etti di marjiuana insieme alla maschera verde di The Mask e un passamontagna appartenevano ad un 32enne, incensurato, che si è giustificato così: "Li ho trovati per strada". E' stato arrestato. L'indagine è partita dopo un controllo stradale: il giovane guidava senza patente e aveva degli spinelli.