Milano, donna trovata morta in casa: aveva la gola tagliata

Una donna di 50 anni, Rosanna Belvisi, è stata trovata morta in casa a Milano. L'allarme è stato lanciato dal marito, un'ex guardia giurata, che ora si trova in questura per essere interrogato. Il cadavere presenta una profonda ferita alla gola. Sul posto è giunta la polizia che indaga per omicidio. E' il secondo grave delitto dall'inizio dell'anno a Milano che vede coinvolta una donna: in queste ore era stato appena risolto il caso di Tiziana Pavani.