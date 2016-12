30 aprile 2016 14:43 Milano, donna incinta morta: si indaga per omicidio colposo. Il ministro Lorenzin invia gli ispettori Si attende lʼautopsia che sarà effettuata la prima settimana di maggio. Task force anche a Lucca dove un uomo ha subito un trapianto sbagliato

La Procura di Milano indaga per omicidio colposo, come di regola in casi del genere, in relazione alla morte di Claudia Bordoni, 36 anni, deceduta due giorni fa alla clinica Mangiagalli, dove era ricoverata per complicazioni derivanti dalla gravidanza scaturita da procreazione medica assistita cominciata all'ospedale San Raffaele. La donna era al sesto mese di due gemelli e anche i feti non sono sopravvissuti. Inviati gli ispettori.

Si attende l'autopsiaL'autopsia verrà effettuata probabilmente la prossima settimana. Prima, infatti, gli inquirenti dovranno acquisire tutte le cartelle cliniche dei due ospedali e anche di quello di Busto Arsizio (Varese), dove la donna è stata visitata, e probabilmente poi anche come atto dovuto a garanzia procederanno alle iscrizioni dei medici che si sono occupati del caso nel registro degli indagati. "Siamo ancora in una fase preliminare delle indagini", ha precisato il procuratore Pietro Forno.

Il ricovero, le dimissioni e la nuova corsa in ospedaleLa donna, originaria della Valtellina, era stata ricoverata dal 13 al 21 aprile al San Raffaele per complicazioni anche perché si trattava di una gravidanza definita "a rischio" e quattro giorni dopo era tornata al Pronto soccorso della stessa struttura sanitaria per dolori addominali, le era stata prescritta una terapia ed era tornata a casa. Due giorni fa, poi, si è recata alla clinica Mangiagalli, che è dotata di strutture specializzate e dove esiste anche un reparto di terapia intensiva neonatale, con incubatrici capaci di far sopravvivere anche bambini molto prematuri. Nel corso di questo periodo di complicazioni legate alla gravidanza, tra l'altro, era passata anche per il Pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese). Ed è morta poi alla Mangiagalli giovedì per un'emorragia gastrica, stando ai primi accertamenti. I medici della clinica milanese hanno anche cercato di praticare un cesareo d'urgenza che non è riuscito.