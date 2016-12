Lucca, operato al rene per un tumore ma gli tolgono quello sano

La vicenda risale ad alcuni giorni fa ma solo venerdì, come riferisce una nota dell'Azienda sanitaria, il paziente, che nel frattempo era stato dimesso dall'ospedale, è stato avvertito, dopo che è stata segnalata l'anomalia dal reparto di Anatomia patologica ai chirurghi e alla direzione di presidio che hanno attivato l'unità di crisi.



Ora una delle possibili prospettive per cercare di rimediare è intervenire chirurgicamente di nuovo per eliminare la parte più compromessa del rene malato, in modo da assicurarne in qualche modo la funzionalità e poi, probabilmente, programmare un trapianto di rene per ristabilirla.



Il ministero invia una task force di ispettori - Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha deciso di inviare a Lucca gli ispettori della task force istituita per indagare sui casi di malasanità. I risultati delle verifiche verranno resi noti nei prossimi giorni.



Sospesi chirurgo ed esaminatore - L'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha immediatamente disposto la sospensione del chirurgo e di chi ha refertato l'esame, in attesa dei risultati della commissione d'inchiesta regionale. "Prendo atto con enorme dispiacere di quanto è accaduto all'ospedale di Lucca, - ha affermato - e sono vicina al paziente e alla sua famiglia. Offriremo tutti i percorsi possibili per rimediare all'errore compiuto dai medici e prenderemo provvedimenti immediati".



Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini: "Queste cose non possono e non devono accadere. Ora ci aspettiamo una chiarezza estrema da parte dell'azienda sanitaria di fronte ai cittadini, ne va della credibilità del nostro ospedale".



Un errore ogni centomila interventi - A livello globale, dice la Usl, la frequenza di procedure chirurgiche errate è di un caso su centomila interventi. In Toscana sono stati segnalati 3 casi di procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata, 5 di procedura in paziente sbagliato, 7 di errata procedura su paziente corretto, di cui due avvenute in urologia, sul totale di 312 eventi 'sentinella' segnalati dal 2007 al 2015.



Intanto, davanti al tribunale di Catania si celebra un processo a due medici accusati di aver operato, nel 2013, una donna ad una gamba sbagliata: aveva bisogno di un intervento al legamento crociato del ginocchio destro, ma l'operazione fu eseguita al ginocchio sinistro.