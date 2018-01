Milano, deragliato treno proveniente da Cremona: 3 morti, 5 feriti gravi | Un testimone: "Accartocciato su un palo"

Incidente ferroviario a Pioltello, in provincia di Milano. Il treno Trenord 10452 proveniente da Cremona è deragliato alle 6:55 poco prima di arrivare alla stazione di Lambrate. Il convoglio sembra essere uscito dai binari due chilometri prima del palo dove poi, uno dei vagoni, si è schiantato. Il bilancio ufficiale è di almeno 3 morti (e non quattro come detto precedentemente), 5 feriti gravi e 100 contusi.