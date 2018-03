31 marzo 2018 20:04 Milano, crolla parte di una palazzina: estratte vive le nove persone coinvolte | Un 45enne è in pericolo di vita Si ipotizza che a causare lʼincidente sia stato un cedimento in seguito a unʼesplosione, legata forse a una fuga di gas. La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per crollo colposo

Parte di una palazzina di due piani è crollata a Rescaldina (Milano). Sono nove le persone rimaste coinvolte (tra cui 4 bambini), tutte estratte dalle macerie e trasportate in vari ospedali del circondario. Il più grave è un 45enne ricoverato per le ustioni al Niguarda: le sue condizioni sono stabili ma versa in pericolo di vita. Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, forse dovuta a una fuga di gas.

La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per crollo colposo. L'inchiesta dei pm diretti dal procuratore Gian Luigi Fontana è contro ignoti. L'edificio è stato posto sotto sequestro



Secondo quanto emerso, sono stati coinvolti una famiglia al pian terreno: un 45enne e una 51enne ricoverati in codice rosso, due bimbi di 6 e 10 anni. Il 45enne, ricoverato per le ustioni gravi al Niguarda, a quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita. Al primo piano è stato soccorso un 32enne, in codice rosso. Al secondo piano coinvolta un'altra famiglia: un 41enne, una 40enne, un bimbo di 3 anni e una femmina di 7. Due adulti e due bambini sono stati portati in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio. Altri due bambini, di 10 e 7 anni, ustionati al volto, sono stati portati all'ospedale di Legnano: il primo poi al Centro grandi ustionati di Niguarda, il secondo a Torino con l'elisoccorso. Entrambi sono stati intubati. Un ustionato è stato portato a Monza, mentre un terzo non ustionato ma con un trauma si trova all'ospedale di Varese.