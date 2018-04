Milano: con l'auto colpisce 10 vetture, scappa e lascia l'amico in coma

Ha perso il controllo dell'auto, che ha sbandato e ha colpito una decina di altre macchine parcheggiate e un palo della luce. Dopo l'incidente, accaduto all'alba a Milano, un egiziano di 29 anni si è allontanato, abbandonando sul sedile passeggero l'amico in gravi condizioni, ora in coma all'ospedale. Video di sorveglianza hanno permesso ai vigili di rintracciare a casa il 29enne, per ora denunciato per omissione di soccorso.

La dinamica dell'incidenteLa fuga dell'autista è dunque durata poco, visto che il 29enne è stato subito raggiunto dalla Polizia Locale nella sua abitazione, vicina al luogo dell'incidente. Dopo la carambola, avvenuta intorno alle 5 in via Tartini a Milano, l'automobile con il grave ferito a bordo, è stata abbandonata nella corsia opposta. Utili alla risoluzione del caso alcuni testimoni e filmati delle telecamere.



Il passeggero dell'auto, anche lui egiziano, è stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda per le gravi ferite riportate nell'incidente. L'autista, invece, ha riportato solo lievi ferite ma nella struttura sanitaria è stato sottoposto all'alcoltest. Dagli esiti dell'analisi dipenderà la gravità delle accuse a suo carico, che potrebbero aggiungersi alla denuncia per omissione di soccorso.