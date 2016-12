Milano, ballerina della Scala urtata da un tram mentre parla al cellulare

Parlava al cellulare, non si è accorta dell'arrivo del tram e si è sporta dal marciapiede: Antonina Chapkina, 26enne ballerina russa aggiunta al corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano , è stata urtata dal mezzo, è caduta e ha sbattuto violentemente la testa sul marciapiede. La giovane, uno dei talenti emergenti del balletto, è ora ricoverata in terapia subintensiva all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono in miglioramento.

I chirurghi valuteranno se vi sia necessità di intervento per le fratture facciali, zigomo e orbita oculare, oppure no. L'impatto, infatti, le ha procurato delle fratture al massiccio facciale, cioè la parte inferiore e anteriore del cranio.



L'incidente è avvenuto lunedì a mezzogiorno in piazza Duca D'Aosta, il piazzale antistante la Stazione Centrale di Milano: secondo i testimoni i pedoni avevano il semaforo rosso, ma la giovane ballerina non ha nemmeno tentato di attraversare: si è semplicemente sporta un po' troppo dal marciapiede, forse soprappensiero mentre parlava al telefono, ed è stata urtata dal tram in arrivo, cadendo e battendo il capo a terra.