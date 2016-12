Milano, autistica esclusa dai compagni: viaggio a Mauthausen sospeso

Una 13enne autistica è stata esclusa dai compagni di scuola che non la volevano in gita al campo di concetramento di Mauthausen. L'argomento aveva acceso varie discussioni in gruppi di chat. Quando i genitori della piccola di Legnano, in provincia di Milano, hanno scoperto quello che stava succedendo hanno scelto di fare un passo indietro: "Vogliamo evitarle ulteriori violenze". Il caso è arrivato fino al ministro Giannini e la gita è stata sospesa in attesa degli ispettori.

Il ministro su Facebook: "Approfondire l'accaduto""Come madre, ancor prima che come ministro - ha scritto su Facebook Stefania Giannini - sono rimasta molto colpita questa settimana da quanto accaduto a Livorno, Isernia e Legnano dove tre dei nostri ragazzi, Giulio, Luigi e Francesca (la chiamerò così) sono rimasti esclusi dalla gita della loro classe perché affetti da autismo".



Il Ministero, attraverso i suoi Uffici territoriali, ha ricordato "è subito intervenuto, contattando le scuole, le famiglie per approfondire l'accaduto e cercare di riportare il dialogo nelle comunità scolastiche coinvolte. Perché siamo tutti Giulio, Luigi, Francesca. E non potrebbe essere altrimenti. Perché la scuola raggiunge il proprio obiettivo educativo quando è luogo di rispetto ed inclusione, non certo di esclusione". "Sono sicura - ha aggiunto il ministro - che il lavoro degli Uffici Scolastici Regionali aiuterà a fare chiarezza, a riportare serenità. Soprattutto fra i ragazzi, ai quali la scuola non deve rinunciare a trasmettere quel valore imprescindibile che sta alla base della convivenza civile: il rispetto dell'altro. Il caso di Legnano è in questo senso emblematico, visto che la gita in discussione sarà a Mauthausen, luogo simbolo del disprezzo della persona umana".