Milano, attraversa i binari ascoltando musica: 19enne uccisa dal Frecciarossa

Una 19enne è stata travolta e uccisa dal treno Frecciarossa Torino-Napoli a Milano , alla stazione Certosa . La studentessa e modella Lisa Digrisolo , secondo la ricostruzione della Polfer, attorno alle 8 ha attraversato i binari mentre, con le cuffiette nelle orecchie, ascoltava musica : non si è quindi accorta dell'arrivo del convoglio, che l'ha centrata in pieno. Inutili i tentativi di soccorso.

I passeggeri a bordo sono stati fatti salire su un altro treno circa 50 minuti dopo l'incidente. La circolazione, spiegano le Ferrovie dello Stato, non si è mai interrotta ma ci sono stati disagi. Rallentamenti sulle linee - L'incidente ha avuto effetti sulla circolazione ferroviaria che ha subito rallentamenti, dalle 7.50 alle 11, nel nodo di Milano, sulla linea AV Torino - Milano e sulla linea convenzionale Novara/Varese - Milano. Le Ferrovie dello Stato hanno poi fatto sapere che lo stop del treno è stato necessario per consentire all'Autorità giudiziaria di effettuare i rilievi di rito. Dodici treni AV, due Eurocity e 12 regionali hanno registrato ritardi fino a 40 minuti. Due regionali sono stati limitati nel loro percorso.

Nel 2015 57 pedoni uccisi dai treni - Il numero dei pedoni che vengono investiti mentre attraversano i binari cresce sempre più. Secondo i dati provvisori dell'Ansf, l'Autorità nazionale per la sicurezza nelle ferrovie, nel 2015 ci sono stati 89 incidenti in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. I decessi sono stati 57.



"Il problema dei pedoni è allarmante - dichiara il direttore dell'Ansf, Amedeo Gargiulo - C'è una mancanza di educazione ferroviaria che riguarda anche, ma non solo, gli stranieri, spesso abituati nei loro Paesi a camminare lungo i binari come se fossero strade".