Milano, arrestato il "finto turista" che prendeva a pugni i passanti

Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano

Amava l'Italia e nel 2015 aveva trascorso le vacanze estive in Salento come un turista qualsiasi. Quest'anno Nicolas Aitor Orlando Lecumberri aveva scelto Milano come meta per il suo svago. Accanto all'attività di dj nei locali di corso Como, però, il 23enne nato a Barcellona ma residente a Santander, prendeva a pugni i passanti ai quali chiedeva informazioni. Dopo un'ultima aggressione compiuta in corso Lodi, il giovane è stato arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli.

L'ultima aggressione - Il ragazzo alle 13.15 del 27 luglio ha chiesto indicazioni in inglese a due coetanei in corso Lodi su come raggiungere la fermata Brenta. Quando uno dei passanti gli ha risposto, lo ha preso a pugni in pieno volto e poi è scappato. I poliziotti lo hanno arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli.



L'episodio decisivo - Decisivo per identificarlo è stato un episodio commesso il 26 di luglio in Cadorna. Anche in quel caso lo spagnolo aveva chiesto informazioni a un coetaneo italiano su come raggiungere la Triennale. Non soddisfatto della risposta, ha colpito a più riprese il malcapitato in pieno volto e lo ha seguito per qualche centinaio di metri. Il ragazzo è poi fuggito e ha fermato una pattuglia di poliziotti in bici, che hanno individuato un sospetto poco lontano: si trattava di un giovane biondo e dai tratti quasi nordici, che corrispondeva alle descrizioni dell'aggressore.



Gli atti di violenza - Il ragazzo, che parla anche italiano e inglese, non ha voluto spiegare il perché degli atti di violenza ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Nel frattempo, le indagini, coordinate dal pm Christian Barilli, non si fermano. Gli episodi accertati, avvenuti tra il 9 e il 27 luglio, sono in tutto dieci ma almeno altre sei persone hanno telefonato in questura e ai carabinieri per denunciare aggressioni simili. Il 3 giugno il ragazzo è stato denunciato a Santander per un altro agguato a un passante. Le nocche delle sue mani erano piene di tagli e ferite.